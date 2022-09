Garzeno, fungiatt in difficoltà: salvato dall'elicottero

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 settembre 2022 nei monti di Garzeno. Un uomo di 44 anni della zona che era con un amico in cerca di funghi è scivolato e ha riportato un trauma a una caviglia. Erano nei boschi sopra il paese, in località Scarogia, a circa 1.400 metri di quota. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; pronte a partire in piazzola le squadre della delegazione Lariana del Soccorso alpino. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero e l’equipe sanitaria lo ha valutato e ha disposto di portarlo in ospedale a Gravedona.