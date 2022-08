Funerali di Valentina: "Cerchiamo giustizia, non odio"

Valentina Di Mauro aveva 34 anni quando è stata uccisa a Cadorago al culmine di una furibonda lite scoppiata poco prima dell'alba il 25 luglio 2022. Sarebbe stato il suo fidanzato, con il quale conviveva da oltre un anno, a ucciderla. L'uomo, 37 anni, avrebbe inferto una serie di coltellate con un coltello da cucina. Una morte violenta e per mano di chi diceva di amarla. La rabbia della gente difronte a vicende come questa è sempre tanta. Per questo ieri 1° agosto durante l'omelia il sacerdote don Marco Casale ha fatto un discorso per scoraggiare l'odio. "Dobbiamo cercare giustizia e non agire per odio". La chiesa di Varese dove si sono tenuti i funerali era piena di gente, soprattutto gli amici di Valentina che era originaria di quella zona.