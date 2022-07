L'ultimo saluto a Valentina Di Mauro, brutalmente uccisa a Cadorago

Si terranno lunedì 1° agosto nella Chiesa di San Carlo a Varese alle 15.30 i funerali di Valentina Di Mauro la donna di 34 anni uccisa a Cadorago al culmine di una furibonda lite scoppiata poco prima dell'alba il 25 luglio 2022. Per ricordare la ragazza vittima di violenza e per sensibilizzare sul tema il Comitato dei borghi ha chiesto al Comune nelle scorse ore di dedicare alla giovane una panchina rossa davanti al Municipio.

La vicenda

Valentina, 34 anni è stata uccisa a Cadorago al culmine di una furibonda lite scoppiata poco prima dell'alba il 25 luglio 2022. Sarebbe stato il suo fidanzato, con il quale conviveva da oltre un anno, a ucciderla. L'uomo, 37 anni, avrebbe inferto una serie di coltellate con un coltello da cucina. Il movente sarebbe stata la gelosia, ma su come si siano svolti i fatti sono in coorso approfondimenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù.

Proprio i militari erano intervenuti allertati dai vicini che avevano udito le grida provenienti dall'abitazione della coppia. Avevano evidentemente intuito che si potesse trattare di una lite violenta. Purtroppo quando i carabinieri sono arrivati nella casa di via Leopardi a Cadorago per Valentina non c'era più nulla da fare: la fuoria del suo aggressore si era già abbattuta su di lei provocandole ferite mortali.

L’autopsia ha confermato che il decesso è dovuto a decine di coltellate inferte sul corpo di Valentina. Il compagno resta in carcere con l’aggravante della crudeltà.