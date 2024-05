L'ultimo addio a Mario Porro, inghiottito dalla roggia: pilastro del carnevale di Cantù e creatore di sogni

Una vera tragedia quella che si è consumata a Cantù lo scorso giovedì quando, dopo il temporale, Mario Porro insieme a due amici, Rolando e Luca, è uscito dal capannone di via Caduti di Nassiriya, il luogo dove nascono i carri del carnevale, per andare a vedere e fotografare la roggia di Galliano del torrente Serenza a Cantù, la roggia che mai come quel giorno era dirompente. Purtroppo il ponticello dove era salito Mario è crollato e l'uomo, 66enne, è stato inghiottito dalle acque. Un fatto che ha scosso tutta la città. Mario Porro era uno dei pilastri del carnevale canturino, uno dei carristi di Bentransema. Gli amici e i colleghi lo descrivono come un uomo timido, ma sempre gentile e disponibile. Una persona preziosa che lascia un grande vuoto.

Tanti i commenti di condoglianze per lui sui social. "Come dice mia figlia Stefania, scrive Betty, che tanto ti adora, sei un creatore di sogni. Continua a farlo anche lassù". Un messaggio di condoglianze anche da Fabio Frigerio, il presidente del Carnevale Canturino: "Il Carnevale di Cantù perde una delle sue colonne: il nostro caro Mario dei Bentransema, socio e consigliere dell’Associazione. Anche giovedì voleva cogliere l’eccezionalità del momento per mostrarne le immagini a tutti i suoi amici ma una tragica sorte ce l’ha portato via. Persona schiva ma capace e preziosa per la nostra attività. Sempre disponibile e preciso nell’assolvere le mansioni che gli venivano affidate. Non solo il gruppo dei Bentransema ma tutti i soci dell’Associazione lo ricorderanno con stima e affetto. Lo stanno aspettando in cielo altri grandi artefici dei nostri carri! In tanti ci stringeremo ai suoi familiari in questo momento doloroso". Domani i funerali.