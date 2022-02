I funerali di Marinella Beretta sabato nella chiesa di Prestino

Dopo essersi spenta nella solitudine e nell'indifferenza, forse nell'estremo addio avrà quell'amore e quel conforto che le sono mancate nel momento della morte. La salma di Marinella Beretta, l'anziana morta sola in casa nell'appartasmento che aveva in usufrutto in via Comum Oppidum a Como, ha ottenuto l'autorizzazione alla sepoltura dopo che sono stati svolti tutti gli approfondimenti del caso, compreso l'esame autptico.

I funerali della signora Marinella si terranno nella chiesa della parrocchia di Prestino, in via D'Annuncio 46/C nella mattina di sabato 19 febbraio 2022, alle ore 10. Le esequie sono state offerte e pagate dalla ditta di pompe funebri Baradello di Montorfano (incaricata dal Comune).