Funerali di Manuel Millefanti a Oltrona di San Mamette: "Nessuno deve giudicarlo"

Una folla ieri 27 gennaio a Oltrona di San Mamette per i funerali di Manuel Millefanti l'uomo che è stato ucciso con un coltello da cucina dopo un litigio. L'assassino è il reo confesso Luca De Bonis che aveva trascorso con lui la nottata tra il 21 e il 22 gennaio che si è trasformata in una tragedia, culminata con la telefonata disperata di Manuel Millefanti alla madre: "Aiutami, mi hanno accoltellato" e infine la sua morte. Le indagini dei carabinieri di Cantù sono partite immediatamente e Luca de Bonis, amico 33enne di Manuel, è stato portato in caserma per l'interrogatorio dove sono arrivate le prime ammissioni. Parla di una lite finita male, dice di aver avuto paura e di essersi difeso colpendo Millefanti al petto. Intanto che gli inquirenti ricostruiscono la vicenda nel dettaglio, ieri a Oltrona moltissimi amici e conoscenti hanno detto addio a Manuel. "Nessuno si può permettere di giudicare", così ha parlato don Romeo Ciapparella ai funerali nella chiesa parrocchiale del paese. "Abbassiamo la cresta e anche le orecchie. Dobbiamo credere nella misericordia di Dio".