L'ultimo saluto a Kevin, il giovane papà di 21 anni morto in moto nell'incidente di Cabiate

Meda dà l'ultimo saluto Kevin, il giovane motociclista residente morto nell'incidente avvenuto a Cabiate il 9 luglio. I funerali - come riportato da MonzaToday - verranno celebrati oggi, lunedì,18 luglio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Nascente.

Dopo essere stato soccorso Kevin era stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate. Dopo avere lottato per quasi due giorni il suo cuore ha cessato di battere l'11 luglio.

Erano circa le 22 di sabato sera quando la sua moto si è scontrata in prossimità dell'incrocio tra via Ariosto e via Fermi. Il ragazzo in sella alla due ruote è rimasto gravemente ferito. E' stato soccorso dall'elicottero del 118 decollato da Como Villa Guardia e trasportato d'urgenza all'ospedale di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco.