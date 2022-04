Funerali di Elide Greco, chiesa gremita e palloncini colorati in volo, il figlio: "Sarai sempre al mio fianco"

Si sono svolti questa mattina 5 aprile 2022 i funerali di Elide Greco a Olgiate Comasco. La cerimonia è stata celebrata da don Flavio Crosta e da don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio. Davanti e dentro alla chiesa centinaia di persone si sono strette intorno al marito Romolo e al figlio Michele. Le allieve della scuola di danza International Dance di Lipomo hanno liberato in aria palloncini bianchi, rosa e neri perchè, come ha ricordato don Crosta, è stata la stessa Elide a ribadire che avrebbe voluto che il suo funerale assomigliasse ad una festa. Toccanti le parole del figlio Michele, l'ultimo a parlare e a leggere la sua lettera: "So che ti avrò sempre vicino, anche se quando sarò sveglio non percepirò materialmente la tua presenza ma spiritualmente sì. Ti vivrò, da ora in avanti, un pò più realmente nei sogni. Sappi che ho scritto questa lettera di fianco a te, perché mi dessi la forza per scriverla e ancora una volta ne l'hai data. Ti amerò per sempre. Tuo figlio Michele"

Elide Greco si è spenta all'età di 55 anni, tenace e grintosa esponente del PD lariano. Ancor prima di essere impegnata in politica Elide Greco era una campionessa e un'insegnante di danza, donna dolce, grintosa, impegnata nel sociale. La malattia l'affliggeva da tempo ma lei si è sempre mostrata combattiva.