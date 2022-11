In mille al funerale del comandante Furceri: la commozione dei cittadini e il saluto delle massime istituzioni

Tantissimi cittadini erano presenti ai funerali del comandante dei carabinieri di Asso, Doriano Furceri. Tantissime persone comuni - circa un migliaio - ma anche tanti rappresentanti delle istituzioni per esprimere cordoglio e vicinanza al luogotenente ucciso nella caserma di Asso lo scorso 27 ottobre. la chiesa del paese incastonato nel cosiddetto Triangolo Lariano ha visto oggi l'ingresso di alte cariche dell'Arma, rappresentanti di altre forze dell'ordine ma anche di istituzioni civili. Oltre a diversi sindaci del territorio lariano c'era anche Antonio Rusconi, sindaco di Bellano (Lecco), il Comune nel quale per quasi due decenni Furceri aveva ricoperto il medesimo incarico di comandante di stazione. C'erano poi rappresentanti della Regione Lombardia, come il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario Fabrizio Turba e i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Raffaele Erba. E ancora, parlamentari come Eugenio Zoffili e Nicola Molteni (sottosegretario agli Interni).

La funzione è stata celebrata da monsignor Maurizio Rolla. Don Giuseppe Morstabilini ha però pronunciato l'omelia con la quale ha espresso cordoglio e manifestato vicinanza a due famiglie: a quella di Furceri e a quella di Antonio Milia, il brigadiere che ha sparato e ucciso il comandante. "Tutti sbagliano - ha detto do Morstabilini - anche il Papa, anche i carabinieri, anche la mamma e il papà, ma non è l'errore che dobbiamo considerare, bensì l'amore. È un'esperienza tragica che purtroppo accomuna due famiglie e io prego che Dio vi accompagni nella strada in possa essere trovato qualcosa di buono".

Al termine della messa è stato poi letto il messaggio del presidenza della Repubblica, Sergio Mattarella: "“In questa triste circostanza, nell’esprimere la mia vicinanza all’Arma dei Carabinieri, giungano i miei sentimenti di partecipe solidale cordoglio ai familiari di Doriano Furceri”. Poi il feretro è stato accompagnato fuori. Su di esso il Tricolore, simbolo di un Paese per il quale Furceri ha servito per una vita.