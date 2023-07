Il triste addio a Chiara Rossetti: folla di amici alla chiesa di Tavernola

Una folla composta da tantissimi ragazzi quella che si è riunita alle 14 di oggi, 27 luglio 2023, dentro e fuori dalla chiesa del Cristo Re di via Conciliazione a Tavernola, il quartiere dove abitava Chiara Rossetti. L'ultimo saluto alla scout di 16 anni morta schiacciata da un albero durante il campo scout a Corteno Golgi, è stato straziante. Una morta assurda della quale non si capacitano i famigliari, ma neppure i giovani amici e amiche di Chiara che erano vicino a lei quando è successa la tragedia e che sono rimasti traumatizzati. A porgere il loro saluto e cordoglio sono giunti diversi gruppi di scout. Lacrime e dolore per l'amica e compagna scomparsa così prematuramente.