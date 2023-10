Fugge dalla polizia e si nasconde nel bagno dell'Esselunga per disfarsi della droga

La mattina del 12 ottobre una pattuglia della polizia della questura di Como ha fermato tre extracomunitari che sostavano in piazza Fisac a Camerlata. Durante il controllo uno dei tre, un tunisino di 25 anni irregolare e con precedenti di polizia per ricettazione e spaccio di stupefacenti, si è velocemente allontanato rifugiandosi all’interno del centro commerciale Esselunga. Il giovane si è chiuso a chiave in un bagno, facendo scorrere ripetutamente l’acqua dello scarico, probabilmente per disfarsi di droga. I poliziotti, con non poca fatica, sono riusciti a farlo uscire e lo hanno perquisito. Addosso gli hanno trovato un piccolo quantitativo di hashish, che è stato sequestrato. Una volta portato in questura il tunisino è risultato essere destinatario di un decreto di espulsione emesso dalla questura di Varese. Pertanto è stato disposto il suo trasferimento al centro di permanenza per i rimpatri di Trapani.