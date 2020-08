Fuga di gas in centro Como, ma la gara ciclistica blocca i mezzi dei vigili del fuoco

Un fuori programm che per fortuna non ha avuto conseguenze: i mezzi dei vigili del fuoco intorno alle 17.30 si sono trovati costretti a fermarsi in piazza del Popolo mentre stavano andando in via Foscolo per un intervento a causa di una fuga di gas. I mezzi si sono dovuti fermare perché lungo via Manoni e via Dante stava per transitare il gruppo dei ciclisti del Giro di Lombardia. Si è trattato di un'attesa di circa 10 minuti che non ha avuto consguenze poiché all'edificio dove era stata segnalata la fuga di gas è intervenuto un agente di polizia locale per individuare e chiudere eventuali contatori. La situazione è stata poi presa in mano dai vigili del fuoco quando finalmente hanno potuto raggiungere il palazzo di via Foscolo.

