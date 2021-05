Como, fuga di gas davanti al comando della polizia locale

Intervento dei vigili del fuoco nella mattina del 21 maggio 2021 in viale Innocenzo. Gli agenti del comando della polizia locale di Como hanno allertato i pompieri dopo essersi accorti della presenza di un forte odore di gase al'esterno del comando. I vigili del fuoco hanno appurato che in effetti vi era una perdita da una tubazione che, però, non è risultata essere di pertinenza della sede dei vigili. Si trattava comunque di una piccola perdita che i tecnici dell'azienda del gas hanno provveduto a riparare.