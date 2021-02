Allarme fuga di gas a Figino Serenza: otto famiglie trasferite in albergo

Nella giornata del 9 febbraio 2021 a Figino Serenza è scattato l'allarme per un fuga di gas in via Corcifisso. La fuoriuscita di gas ha riguardato un'abitazione al civico 2 all'interno della quale non era presente nessuno in quel momento, ma la fuga di gas ha comunque interessato altri 7 appartamenti. Su segnalazione dei carabinieri arrivati sul posto, il pronto intervento gas di RetiPiù ha provveduto a chiudere la fornitura e mettere in sicurezza i luoghi.

L’intervento si è protratto dalle 13 sino a sera, in quanto è stato necessario rintracciare tutti i proprietari delle unità interessate, con il supporto dei carabinieri. Non si sono verificati danni a persone e cose, e le abitazioni sono tornate agibili al termine dei controlli.

A causa della presenza di gas ancora rilevata in muri e intercapedini, per motivi precauzionali si è stabilito di evacuare le abitazioni, trasferendo le otto famiglie interessate in albergo. Le operazioni di bonifica dei muri continueranno stamattina