Allarme fuga di gas in centro Como: chiusa via Cadorna

Allarme in centro città per un ofrte odore di gas nella zona di via Cadorna. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno e mezzo insieme ai tecnici della ditta del gas per valutare l'effettivo pericolo. La strada per precauzione è stata chiusa, così da consentire anche gli scavi per individuare la perdita di gas, causata da una rottura accidentale da parte degli operai che stavano lavorando per la posa della fibra ottica nella zona.

