Allarme in centro storico per una fuga di gas in un palazzo

Allarme in centro storico per una fuga di gas individuata in un palazzo di via Cinque Giornate. Poco prima delle ore 11 i vigili del fuoco sono intervenuti presso l'edificio situato all'angolo con via Luini. Sembra che la fuga di gas sia stata individuata in un appartamento. Prontamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto scongiurando qualsiasi rischio per l'incolumità delle persone presenti nel palazzo e nelle vicinanze. L'allarme, dunque, è presto rientrato.