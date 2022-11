Forte odore di gas in centro storico: preoccupazione tra i residenti

Nel corso della serata del 28 novembre 2022 il centralino dei vigili del fuoco di Como è stato subissato di telefonate provenienti da residenti del centro storico. In tanti hanno segnalato un forte odore di gas nell'aria. Si è presto diffusa una grande preoccupazione anche in considerazione del fatto che non si è riusciti a capire da dove proveniosse questo forte odore. Si è presto capito che l'odore proveniva niente meno che da Erba dove si è rotto un contenitore di liquido che serve a dare odore al gas. Infatti, in natura il gas non avrebbe odore ma viene mischiato con una sostanza che gli dà odore cosicché ci si possa accorgere di una eventuale fuga di sa. L'odore che si è sentito nel centro storico è quello proveniente da Erba che è stato portato in giro dal vento per tutta la provincia.