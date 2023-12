Fuga di gas in centro a Como: ballatoio crolla sui contatori

Grande spavento questa mattina lunedì 4 dicembre nel centro storico di Como. I vigili del fuoco sono in azione in via Collegio dei Dottori 3 (angolo via Luini) per una perdita di gas.

Uno dei ballatoi interni alla corte è crollato sul contatore creando dei danni. Per il momento, in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, i condomini sono rimasti senza gas e senza riscaldamento. Non sono stati segnalati feriti.