Fuga di gas in centro storico: chiusa via Lambertenghi

Allarme in centro storico a Como intorno alle ore 15 del 5 ottobre 2023. I vigili del fuoco sono dovuti accorrere a causa di una fuga di gas. Un forte odore di gas si è diffuso nell'aria suscitando apprensione tra i residenti e i commercianti della zona. La perdita sarebbe stata individuata in un palazzo di via Lambertenghi in ristrutturazione. La strada è stata chiusa. Sul posto sono giunti i tecnici di 2i Rete Gas per riparare il tubo danneggiato.