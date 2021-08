Alla guida di un'auto rubata non si ferma all'Alt e scappa nel bosco: arrestato

Un inseguimento nell'area boschiva Pianbosco ( a Tradate, Varese) ieri sera, 30 agosto, che si è concluso con l'arresto da parte dei carabinieri della stazione di Olgiate Comasco di un 31enne residente nella provincia di Como. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Intorno alle 20 di ieri sera a Bergazzo con Figliaro è stata intercettata una Fiat 600, che era segnalata come auto rubata. Il veicolo non si è fermato all'Alt e ha proseguito precipitosamente addentrandosi anche nell'area bosschiva dove infine la sua corsa si è interrotta. Il passeggero ha continuato a scappare correndo e dileguandosi nel bosco ma il conducente è stato fermato dai carabinieri e trattenuto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazzione. Il rito direttissimo è previsto per la mattina del 1* settembre.