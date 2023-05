L'addio a Sandro Gerosa: i funerali a Seregno il 2 maggio

Si terranno oggi, 2 maggio, alle ore 15, nella basilica di Santa Valeria a Seregno, i funerali di Sandro Gerosa, l'uomo di 54 anni morto nell'incidente avvenuto il 28 aprile sulla Statale 36, tra Capriano e Arosio. Sandro lascia una compagna e una figlia. Oltre al vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari, Sandro lascia un grande vuoto anche nel cuore di tutte le persone che era solito aiutare grazie al suo impegno nell'associazione FoodforAll, per il quale svolgeva volontariato e che era diventata la sua seconda famiglia.

Proprio la presidente di FoodforAll, Amrita Ceravolo, ha affidato a un breve messaggio comparso su Facebook l'ennesima attestazione di solidarietà, cordoglio e tristezza per la scomparsa del 54enne di Besana Brianza: "Caro Sandro hai visto che bravi i tuoi ragazzi? Anche oggi puntuali alla stazione centrale di Milano, con i pasti da distribuire e il groppo in gola pensando a te”.

La famiglia di Sandro ha espresso il desiderio che i suoi amici, parenti e conoscenti possano aiutare l’associazione monzese FoodforAll. "Non chiediamo fiori ma offerte per l’Associazione”, hanno fatto sapere i familiari di Sandro (IBAN IT 66D0623032390000015191450).