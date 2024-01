Frontaliere e spacciatore, giovane comasco arrestato sulla Statale 36

Si trovava in viaggio sulla Statale 36 quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Chiavenna (Sondrio) nel territorio comunale di Samolaco. I militari, come riportano i colleghi di SondrioToday, hanno deciso di controllare l'auto anche perché insospettiti dall'atteggiamento teso e nervoso del conducente. Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati circa 200 grammi di hashish, confezionati in due panetti etichettati, e circa 7 grammi di cocaina, divisa in dosi. Il giovane comasco residente a Peglio è un frontaliere e al momento del fermo stava andando proprio verso la Svizzera.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e portato nel carcere di Sondrio, dove si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.