Trovato morto il parapendista di Como disperso sulle Dolomiti friulane

Le ricerche di Andrea Noseda, noto e stimato avvocato di Como di 57 anni, erano cominciate già ieri, venerdì 20 agosto. È stata la famiglia stessa, come riportato anche su Il Corriere della Sera a dare l'allarme. Molto preoccupato anche un amico che stava partecipando come Noseda ad una competizione col parapendio in Friuli. La gara era cominciata in Slovenia. La famiglia, grazie a un sistema di tracciamento installato sul cellulare ha rilevato l'ultimo contatto alle 14.30 di ieri in una zona sopra Pordenone. Cosi' il Soccorso Alpino si è messo alla ricerca del 57enne nella serata di ieri dopo le ore 21. La zona dove è stato trovato senza vita dall'equipe sanitaria dell'elisoccorso Fvg, è la Frascola.