Si frattura cadendo al Montepiatto ma raggiunge la baita per passare la notte

Un uomo di 75 anni, è caduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 ottobre, per circa 20 metri su un sentiero mentre raccoglieva castagne in località Montepiatto/Monti di Cazzanoree. Successivamente è riuscito a trascinarsi nella sua baita autonomamente, dove ha passato la notte e chiesto soccorso l’indomani. Nella caduta riportava probabile frattura del coccige. Sul posto sono quindi intervenuti questa mattina i vigili del fuoco di Como. La baita, che dal nucleo abitato dista all’incirca 2 chilometri, è stata raggiunta dai soccorritori a piedi. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato issato con il verricello dell'elicottero del 118 e trasportato in ospedale.