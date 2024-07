Maltempo e frane, chiusa la Statale Regina: ecco le tratte da evitare

Il maltempo ha colpito duramente il Comasco. Sono oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco già svolti e altri si stanno svolgendo poprio in questo momento. I torrenti Faloppia e Lura sono esondati e nel lago si sono riversati parecchi detriti per la furia del Breggia.

Anas informa che sono provvisoriamente chiusi i tratti stradali sulla statale 340 ‘Regina’ dal km 16,100 al km 17,500, nei territori comunali di Brienno e di Argegno in provincia di Como, e sulla strada statale 712 ‘Tangenziale di Varese’ al km 5,000 a Varese, a causa di materiale riversato dai versanti per le intense precipitazioni delle ultime ore.

Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.