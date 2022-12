Frana sulla Statale 36 Lecco-Ballabio: sentieri chiusi e percorsi alternativi

I tempi per ripristinare la viabilità sulla Lecco-Ballabio (Statale 36) dopo la terribile frana del 9 dicembre scorso non saranno brevi. Dopo la buona notizia dei due automobilisti "miracolati", l'attenzione si sposta sui tempi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Nella riunione del 10 dicembre del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), presieduta dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, sono stati innanzitutto “esaminati gli esiti del sopralluogo effettuato nel corso della giornata da geologi e rocciatori incaricati dall’Anas con l’ausilio di un elicottero messo a disposizione dai vigili del fuoco". Si prevede che potrebbero volerci settimane. Come riportato dai colleghi di LeccoToday anche le condizioni climatiche non sarebbero del tutto favorevoli e richiederanno "un supplemento di indagini” per permettere di rimettere in sicurezza la strada. Già da lunedì ci saranno i primi interventi sulla viabilità sulla Strada Provinciale 72. A tal fine, è stata convocata per oggi domenica 11 dicembre una riunione conclusiva con i sindaci dei Comuni della Valsassina che si terrà presso la sede di Barzio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, “al termine della quale saranno definite le disposizioni di dettaglio, che saranno tempestivamente comunicate agli organi di informazione e rese disponibili, nella maniera più ampia possibile, all’utenza automobilistica ed ai cittadini".

Frana sulla Lecco-Ballabio: chiusi i sentieri

Nel frattempo il Comune di Lecco ha optato per la chiusura al transito del sentiero 920 Rotary che collega Ballabio con Vercurago, nel tratto compreso tra il civico 6 in località Versasio e la località Passo del Lupo, il sentiero 922 che collega la località Sant’Egidio con la località Passo del Lupo e il sentiero 23 che collega la località Passo del lupo con Morterone.

I sentieri chiusi dopo la frana sulla Lecco-Ballabio

Frana sulla Lecco-Ballabio: le strade alternative

La frana è dunque avvenuta al confine tra i comuni di Lecco e Ballabio. Per chi si trova in Valsassina e deve scendere verso la città capoluogo, le strade a disposizione sono ora due: o la vecchia Lecco-Ballabio con transito nel rione di Laorca, oppure la Strada provinciale 62 Taceno-Brellano che conduce in zona lago e si ricollega alla Statale 36, Sondrio-Lecco-Milano.