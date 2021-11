Frana un sasso e lo ferisce alla gamba: salvato escursionista sulla Falesia del Tramonto

Intervento urgente stamattina 20 novembre per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino lombardo. Un uomo si è infortunato mentre si trovava nella falesia del tramonto (Erba): è stato colpito da un sasso alla gamba. L’allertamento per i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è arrivato poco prima delle 10:00 di stamattina, da parte della centrale, che ha attivato le squadre. Subito sono partiti quattro tecnici, a supporto dell’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L'uomo infortunato è stato immobilizzato e portato con l’elicottero in ospedale a Gravedona in codice giallo.