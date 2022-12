Frana sulla Statale 36: galleria bloccata dai macigni

Una frana improvvisa sulla Lecco-Ballabio, arteria della Statale 36. La galleria è bloccata dai macigni. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 dicembre e sono tuttora sul posto e stanno verificando la situazione dopo la caduta dei pesanti macigni sulla carreggiata. Allertati anche i soccorsi: un masso avrebbe infatti colpito anche una vettura in transito. Secondo le prime informazioni a disposizione due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave. Si tratterebbe di due uomini di 24 e 66 anni. I due sono scesi in modo autonomo dalla vettura colpita dall'imponente frana. Si è trattato dunque di una tragedia sfiorata.

In aggiornamento.