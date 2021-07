Frana a Laglio, continuano i lavori per rimuovere i detriti rocciosi

Continuano incessantemente i lavori a Laglio, nella zona abitativa presso la Regina Vecchia. Una frana ha reso inagibile il nucleo abitativo che è è rimasto bloccato da circa 5000 metri cubi di legname, detriti e roccia. È tuttora inagibile ma i vigili del fuoco sono al lavoro in vista del maltempo previsto per questo fine settimana per cercare di prevenire e evitari danni peggiori di quelli già fatti dal nubifragio.

Sono giunti da Milano e da Brescia in aiuto mezzi speciali per la rimozione dei detriti. Per ora sono stati rimossi 300 metri cubi.