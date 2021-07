Frane, fango e allagamenti a Brienno e Argegno: chiusa la Statale Regina

Grossi guai e disagi anche sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lago di Como. Il maltempo che da tre giorni sferza il territorio ha causato frane e cedimenti che si sono abbattuti anche sulla Statale Regina. In particolare si segnalano due frane a Brienno e ad Argegno delle quali, al momento, non si conosce l'entità. I danni sono ancora tutti da quantificare. I vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati, dunque, in numerosi interventi. A Blevio si continua a lavorare poer sgomberare le frazioni di Sopravilla e di Capovico dalle masse di fango e detriti cadute il 25 luglio.

Nel frattempo la Statale Regina è stata completamente chiusa al traffico. Nella foto che pubblichiamo, estratta da un video girato nella mattina del 27 luglio, si vede la strada a Brienno completamente invasa dal fango e dall'acqua.

Nel video qui sotto, invece, si vede la strada invasa da una cascata di fango a Moltrasio. Il video è stato girato dal lettore Andrea Anello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.