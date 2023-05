Frana ad Argegno, strada riaperta nella notte

Hanno lavorato per ore gli uomini della protezione civile , dei vigili del fuoco, dell'amministrazione provinciale e del Comune di Argegno per sgomberare e mettere in sicurezza il tratto della Provinciale 13 interessato da una frana nella serata del 20 maggio 2023. Il maltempo che si è abbattuto su gran parte del territorio comasco, condensando in pochissimo tempo forti piogge e grandinate, ha causato allagamenti e danni. Tra questi la frana che ha bloccato la strada che scende dalla Val d'Intelvi verso Argegno. La strada è stata riaperta poco dopo mezzanotte.