Le foto dei vandali che hanno svuotato gli estintori dell'autosilo Valmulini

La Questura di Como ha diffuso due fotogrammi delle immagini di sorveglianza dell'autosilo Valmulini in cui si vedono i due giovani vandali che nella notte tra il 7 e l'8 aprile 2021 hanno svuotato sedici estintori per poi gettarli davanti all'ingresso dell'autosilo. In quell'occasione alcune macchine sono rimaste imbrattate mentre i danni hanno riguardato non solo gli estintori ma anche i supporti in cui erano conservati.



Nelle immagini si vedono due ragazzi, uno con un giubbotto giallo e uno con un giobbotto verde, muoversi tra il quarto e il sesto piano dell'autosilo mentre utilizzano gli estintori. La Procura della Repubblica di Como a seguito della denuncia sporta dal responsabile di CSU Srl (società che gestisce il parcheggio) ha aperto un'indagine a carico di ignoti, ma è più che probabile che le immagini potranno portare all'individuazione dei responsabili ai quali, forse, a questo ponte converrebbe costituirsi alle forze dell'ordine.