Attimi di follia sul treno diretto a Como: uomo col martello spacca 15 finestrini. Corsa soppressa

Un altro episodio spaventoso sui treni della Lombardia. Ieri sera 18 febbraio 2023 sul treno 25076 partito alle 20.45 da Milano Porta Garibaldi e diretto a Como-Chiasso un uomo in possesso di un martello frangi vetro ha cominciato a rompere i finestrini, 15 per la precisione e anche un quadro elettrico del convoglio. Grande spavento e paura per i passeggeri presenti.

Il capotreno ha chiamato prontamente il 112 e giunto alla stazione di Seregno intorno alle 21.15 ha fatto fermare il convoglio. L'uomo è riuscito a scappare. La corsa inizialmente è stata solo interrotta ma poi hanno deciso, per questioni di sicurezza, di sopprimerla. Indagano sulla vicenda i carabinieri della compagnia di Seregno prontamente intervenuti sul posto.