Fleximan, il distruttore di autovelox arriva in Lombardia e ha dei sostenitori

Fleximan, il "vendicatore di autovelox" arriva in Lombardia. Son già molte le segnalazioni e l'ultima arriva dalla vicina provincia di Monza e Brianza dove gli è stato dedicato uno striscione.

"W Fleximan. Sei un grande". Poche parole, scritte nere su bianco a caratteri cubitali, in maiuscolo, su uno striscione apparso mercoledì mattina a Brugherio, in viale Lombardia. Il cartellone rinvenuto e su cui ora sta indagando la polizia locale sembra essere una frase di incoraggiamento indirizzata a Fleximan, noto alle cronache come il "vendicatore di autovelox" che con un flessibile in diversi raid ne ha danneggiati già tredici. L'ultimo blitz messo a segno nel Padovano.

Sempre in Lombardia in provincia di Bergamo è stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, in direzione Lovere. L'episodio arriva dopo un analogo 'intervento' nel Cremonese, a Martignana di Po, confermerebbe che anche in Lombardia potrebbe esserci un'ondata di danneggiamenti degli autovelox.

Nelle ultime settimane sono già una decina gli autovelox finiti nel mirino del presunto Fleximen (o dei suoi emulatori): di questi otto sono in Veneto, uno anche in Piemonte e ora anche in Lombardia.

Lo scorso 20 novembre un episodio simile anche in Canton Ticino ma in quel caso il responsabile è già stato rintracciato dalla polizia cantonale.