Fleximan nel Comasco, vandalizzati autovelox a Capiago Intimiano: era stati piazzati da pochi giorni

Fleximan il "vendicatore di autovelox" è arrivato in Lombardia e ora anche nel Comasco. Lui (o chi lo emula) ha colpito a Capiago Intimiano in via Senna dove erano state appena installate le due colonnine arancioni, che non erano ancora non erano in funzione. I due autovelox sono stati vandalizzati con della vernice rossa.

Purtroppo questa pratica di rompere, abbattere e rovinare i radar della velocità si sta espandendo a macchia d'olio e il vendicatore di autovelox ha anche dei "fan". Nella vicina provincia di Monza e Brianza gli è stato dedicato uno striscione.







"W Fleximan. Sei un grande". Poche parole, scritte nere su bianco a caratteri cubitali, in maiuscolo, su uno striscione apparso mercoledì mattina a Brugherio, in viale Lombardia. Il cartellone rinvenuto e su cui ora sta indagando la polizia locale sembra essere una frase di incoraggiamento indirizzata a Fleximan, noto alle cronache come il "vendicatore di autovelox" che con un flessibile in diversi raid ne ha danneggiati già tredici. L'ultimo blitz messo a segno nel Padovano.

Sempre in Lombardia in provincia di Bergamo è stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, in direzione Lovere. L'episodio arriva dopo un analogo 'intervento' nel Cremonese, a Martignana di Po, confermerebbe che anche in Lombardia potrebbe esserci un'ondata di danneggiamenti degli autovelox.