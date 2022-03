Tragedia a Fino Mornasco, trovato senza vita nel negozio: inutili i soccorsi

Tragedia a Fino Mornasco. Intorno alle 15.30 del 22 marzo 2022, al civico 176 di via Garibaldi, presso la pizzera kebab, un uomo residente a Rovellasca ha perso la vita. La dinamica del tragico fatto è ancora al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica del 118 ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul posto. La salma è stata portata all'ospedale Sant'Anna.

Il fatto ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare per la presenza delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco.