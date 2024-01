Escono dal bosco dello spaccio con ferite da coltello e in fin di vita: salvati dai passanti

Una scena cruenta quella che si sono trovati davanti alcuni passanti ieri sera 20 gennaio a Fino Mornasco intorno alle 19.15. Due uomini erano riversi a terra, feriti con armi da taglio e lame, all'uscita di uno dei boschi che, non è certo mistero, viene utilizzato per lo spaccio di droga nei pressi di via Campagnola. I cittadini hanno subito avvisato le forze dell'ordine e il 118. Sul posto è arrivato l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia in codice rosso che ha portato uno dei due uomini feriti in condizioni disperate all'ospedale Circolo di Varese. L'altro è stato invece trasportato al Sant'Anna dall'ambulanza. Non è azzardato ipotizzare che si sia trattato di un regolamento di conti nel giro dello spaccio di droga. Ultimamente è molta la pressione sui criminali e sugli spacciatori dei boschi ed è dovuta dalle operazioni di controllo dei carabinieri di Cantù e degli squadroni, che battono incessantemente le aree più a rischio. I pusher cercano di confondere le cose utilizzando nuovi orari per spacciare, ma la tensione anche tra loro è alle stelle.

I due uomini feriti, entrambi di circa 25 anni, non avevano documenti e non erano coscienti. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Cantù. In aggiornamento.