Trovato morto in casa a Fino Mornasco: nessuno lo cercava da 8 mesi

Un'altra tragedia della solitudine che almeno apparentemente ricorda la vicenda di Marinella Beretta. Un uomo di Fino Mornasco di 60 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno confermato il ritrovamento dell'uomo, sdraiato nel letto in mansarda: probabilmente era lì da molti mesi, almeno 8, privo di vita. L'ultima volta che era stato visto in città risale a settembre 2021.

A lanciare l'allarme il figlio che non avendo notizie del padre ha chiesto ai carabinieri di intervenire e andare a controllare la casa del padre, abitando lui in un'altra città lombarda. È stata disposta l'autopsia anche se si pensa che la morte sia dovuta a cause naturali. Oltre a Marinella recentemente anche a Inverigo un uomo era stato trovato morto in casa.