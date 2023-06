Minaccia con una bottiglia rotta gli addetti alla vigilanza fuori dal supermercato. Arrestato

Il 21 giugno un giovane era nel parcheggio fuori da un supermercato Eurospin a Fino Mornasco e gli addetti alla vigilanza hanno notato che chiedeva con particolare insistenza le monete dei carrelli che venivano riposti. Lo hanno quindi ripreso chiedendogli di usare modi più garbati. A quel punto l'uomo, un cittadino nigeriano 29enne ha minacciato i vigilanti con il collo di una bottiglia di vetro rotta. Quando sono intervenuti i carabinieri si era dato alla fuga ma è stato rintracciato velocemente. Il 29enne ha tentato di opporre resistenza ma è stato immobilizzato dai militari dell'Arma. Aveva ancora con se il collo di bottiglia. Il 29enne è stato arrestato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.