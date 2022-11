Spaventosa serata a Fino Mornasco, i ladri in casa: scappa e si barrica nel negozio

Brutto episodio due sera fa a Fino Mornasco. Lo racconta la stessa protagonista sui social per mettere in allerta gli altri cittadini. Tutto è stato denunciato alle forze dell'ordine. La donna, che vive in zona del Campetto di via Grigna, era rientrata in casa verso le 19 e ha trovato i ladri. È subito scappata, facendosi anche male perché è scesa dalla scala senza nemmeno vedere i gradini e si è poi chiusa in negozio, avvisando prima i suoi parenti e poi i carabinieri. Attimi di puro terrore, come si può ben immaginare. Isa ha voluto raccontare la vicenda anche sul gruppo Facebook Sei di Fino Mornasco se... per allertare le persone che vivono in zona dove sembrerebbe che ultimamente i furti siamo molto frequenti. Abbiamo raccolto la sua testimonianza:

"Non li ho visti, ma mi sono accorta perché ho sentito un rumore provenire dalla camera da letto. Inizialmente pensavo fosse per lo spostamento d'aria dato dall'apertura della porta. Ho sentito poi una seconda volta il rumore, era qualcuno che era andato a sbattere contro un mobile. Mi sono spaventata tantissimo e sono tornata in negozio, scendendo le scale velocissima e chiudendomi dentro. Ho aspettato arrivassero i miei che nel frattempo avevano avvisato i carabinieri. Quando sono salita era tutto in ordine tranne la finestra della cucina che era aperta con le tende tirate. Probabilmente erano appena saliti. Se mi hanno tenuta d'occhio hanno visto che ero in negozio con un cliente. Ma in pratica stavo chiudendo...". Un lieto fine, a parte qualche lieve dolore dovuto alla vorticosa corsa giù dalle scale. Certo pensare che i ladri agiscano indisturbati alle sette di sera, dopo aver osservato il negozio, la strada e, in pratica, spiato la tua vita non è per niente rassicurante.