Ladri sorpresi in giardino, invece di scappare aggrediscono il padrone di casa con un cacciavite

Trenta giorni di prognosi e molta paura per il cittadino di Fino Mornasco che, lo scorso martedì sera 21 novembre intorno alle 19, è stato aggredito nel suo giardino da alcuni ladri. Come riportato da La Provincia, l'uomo ha sentito i cani agitati e ha deciso di uscire in giardino a controllare. A quel punto si è trovato faccia a faccia con i ladri che cercavano di introdursi nel suo appartamento. I due malviventi non sono però scappati ma lo hanno aggredito anche con un cacciavite che gli ha provocato la frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra e una ferita alla testa e per le botte ricevute anche un trauma cranico. Solo quando sono intervenuti i vicini che hanno sentito le urla, i due ladri sono scappati, non prima di aver tirato un forte pugno anche alla cagnolina, che fortunatamente ora sta bene. Il finese è stato quandi portato al pronto soccorso di Cantù.