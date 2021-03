Fino Mornasco, a fuoco i cavi elettrici vicino alla ferrovia: treni fermi per 90 minuti

Oggi, 20 marzo, intorno alle ore 10 i vigili del fuoco di Como sono intervenuti a Fino Mornasco per spegnere un incendio. A prendere fuoco i cavi elettrici vicino alla ferrovia, accanto alla sede di Ferrovie Nord in via Marco Polo. Le operazioni di soccorso sono durate circa 90 minuti, tempo necessario per spegnere il fuoco. I tecnici delle ferrovie avevano già messo in sicurezza le linee elettriche. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo un'ora e mezza di stop.