Fino Mornasco, arrestato 39enne titolare di un bar: dosi di cocaina in auto, in casa e nel locale

Arrestato un uomo italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati oltre 18.000 euro in contanti. Questo è il bilancio di un’operazione antidroga effettuata a Fino Mornasco (Como) dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Nella mattinata di mercoledì 20 ottobre, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo, nei pressi di via Garibaldi a Fino Mornasco un uomo alla guida di un’autovettura con targa straniera.

I Baschi Verdi, insospettiti dall’atteggiamento piuttosto preoccupato ed apprensivo durante il controllo di polizia e notando un visibile rigonfiamento di una tasca laterale del giubbotto indossato dall’uomo, hanno proceduto ad ispezionarlo, rinvenendo una busta di cellophane contenente 20 grammi di cocaina e, all’interno dell’auto, marsupi contenenti oltre 1.000 euro in contanti (di diverso taglio) nonchè 260 franchi svizzeri, considerati provento dello spaccio.

Le successive perquisizioni, rispettivamente, presso il bar (di cui risultava essere titolare) e l’abitazione di residenza, hanno permesso di trovare, all’interno di una cassaforte, oltre 17.000 euro in contanti (di diverso taglio) e ulteriori dosi di cocaina, hashish e marijuana.

Inoltre, all’interno del bar, l’intervento del personale di ’A.T.S. Insubria ha permesso di rilevare diverse violazioni in materia di igiene, sicurezza e corretta conservazione degli alimenti, tali da vietare, fino al ripristino delle non conformità, alcuni luoghi ove si svolge l’attività commerciale.

Si stima che le diverse dosi sul mercato avrebbero fruttato circa 6.000 euro.

L’italiano, al termine delle operazioni di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e trattenuto in caserma in attesa del giudizio direttissimo che si è concluso, a seguito di patteggiamento, con la condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione e la multa di 14.000 euro.