La pensionata scippata da un’auto in corsa e trascinata a terra per metri

L'hanno distratta chiedendole informazioni mentre era alla fermata dell'autobus, poi si sono avvicinati con l'auto col motore acceso e mentre la donna ignara delle losche intenzioni dei due stava rispondendo alle loro domande, le hanno strappato la borsa che portava al braccio, trascinandola per un metro attaccata all’auto. I carabinieri di Fino Mornasco sono riusciti a risalire ai colpevoli: si tratta di un uomo pregiudicato di 48 anni e di una 40enne incensurata.



L’attività di indagine è iniziata a fine febbraio, quando la pensionata 65enne ha denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri di Fino Mornasco. La borsa conteneva, oltre ai documenti personali, anche cento euro in contanti.La 64enne, in seguito alla caduta è stata soccorsa dalla Croce Rossa e accompagnata in ospedale. Molte persone erano state testimoni di questo gesto brutale. I due sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso.