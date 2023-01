Finanza in Comune: si indaga sulla compravendita di un'area commerciale di via Paoli

Un affare milionario - quello della compravendita dell'area di via Paoli su cui sorge il supermercato Aldi - sul quale sta indagando la Procura della Repubblica di Como. Le indagini - secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia del 10 gennaio - hanno portato la guardia di finanza in Comune per acquisire gli atti relativi a quell'area acquistata dall'ex assessore di Cantù, Claudio ferrari, oggi agli arresti per bancarotta fraudolenta.

Sarebbe scaturito proprio da quell'inchiesta inchiesta per bancarotta il filone d'indagini che hanno portato gli inquirenti ad approfondire alcuni aspetti legati all'acquisto dell'area da parte di Ferrari, che l'avrebbe poi rivenduta con una plusvalenza di 1 milione di euro grazie a un provvedimento urbanistico-viabilistico approvato dalla giunta Landriscina il 19 dicembre 2019. Quella delibera dava l'ok a una modifica della viabilità cosicché l'area acquistata subito dopo avrebbe acquistato molto più valore.

Sempre secondo quanto riporta La Provincia una particolare attenzione degli inquirenti sarebbe per la "soffiata" giunta a Ferrari proprio subito dopo l'approvazione della delibera. L'assessore titolare della delega competente per quella delibera era Marco Butti che, però, quel giorno era assente alla riunione dell'esecutivo a causa di problemi di salute.