Passeggiano nel bosco e trovano un cadavere: drammatica scoperta a Figino Serenza

È stato ritrovato ieri sera 9 agosto intorno alle ore 20 in un'area boschiva da tre ragazzi che passeggiavano casualmente nella zona. Era steso vicino alla vecchia cabina dell'Enel. Senza vita.

I tre ragazzi hanno subito avvisato i carabinieri di Cantù, prontamente intervenuti dopo la chiamata. Sul posto, come riferitoci telefonicamente dagli organi competenti, è arrivato anche il medico legale che senza alcun dubbio ha confermato che la morte è avvenuta per un malore quindi per cause naturali. Sul posto anche ambulanza e vigili del Fuoco. Il cadavere dell'uomo, un 52enne senza fissa dimora di Figino Serenza, è stato quindi portato presso la camera mortuaria del cimitero del paese. Secondo quanto appreso il suo funerale dovrebbe tenersi giovedi' mattina. Le persone di Figino che lo ricordano su Facebook parlano di lui come un uomo buono, socievole e che non ha mai creato problemi in paese e stanno organizzando una raccolta fondi per aiutare la famiglia.