Fermato in dogana un Suv con 7 cuccioli di carlino con passaporto falso

Lunedì scorso 4 settembre 2023 in mattinata i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato in entrata al valico autostradale di Chiasso una donna alla guida di un SUV con targhe svizzere. Nel baule dell'auto c'erano due gabbie con sette cani di razza carlino. La conducente aveva intenzione di sdoganare gli animali, ma durante il controllo dei passaporti dei cani gli agenti hanno accertato che si trattava di documenti contraffatti.

I cuccioli sono stati trasferiti alla dogana commerciale di Chiasso dove è intervenuto l’Ufficio del veterinario cantonale che ha disposto il sequestro e l’isolamento degli animali. Il sospetto è che, al fine di accelerare e facilitare la vendita, non siano stati rispettati i requisiti sanitari e sui documenti sia stata riportata una data di nascita precedente a quella effettiva. I cuccioli saranno sottoposti ad un periodo di isolamento prima di essere consegnati ai proprietari. Per l’importazione l’Ufficio del veterinario cantonale aprirà una procedura per la sanzione.