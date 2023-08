Fermato per un controllo, non regge alla tensione e scappa a piedi per le vie della città

Ferrmato per un normale controllo dalla polizia locale di Rovellasca, intorno alle 16.30 di ieri 14 agosto il 29enne, straniero, pregiudicato e senza fissa dimora, messo alle strette, ha cominciato a scappare per le vie della città. Sono quindi intervenuti i carabinieri di Turate con una pattuglia e lo hanno fermato e identificato. Sull'auto sono stati trovate due dosi di cocaina, 780 euro in contanti, due telefoni cellulari e un computer portatile. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un’altra attività sempre per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, svolta con il supporto dello squadrone carabinieri Cacciatori di Sicilia, nella zona boschiva del Comune di Mozzate compresa tra via dei Prati Vigani e via Varesina-Bis, è stato smantellato un bivacco. Non venivano individuati né spacciatori né consumatori, chiaro segnale che il contrasto quotidiano e costante allo spaccio sta funzionando.