Fermati in sella a un grosso scooter rubato: denunciati due ragazzi di Como e Cantù

La notte scorsa, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due giovani, un 24enne rumeno residente a Como e un 26enne tunisino domiciliato a Cantù, per ricettazione in concorso. Entrambi i soggetti presentano un lungo elenco di precedenti di Polizia per vari reati, tra cui reati contro il patrimonio, contro la persona e violazione della legge sugli stupefacenti. Il loro incontro con le forze dell'ordine è avvenuto quando una pattuglia della Squadra Volanti li ha fermati mentre si trovavano a bordo di un "Piaggio Beverly 300". La situazione ha destato sospetti: il passeggero era privo di casco e il conducente ha dichiarato di non avere con sé la carta di circolazione e di non conoscere la provenienza del mezzo. Un controllo nella banca dati delle Forze di Polizia ha rivelato la verità: il motoveicolo è stato rubato a Como e il proprietario aveva sporto denuncia il mese precedente. Di fronte a queste evidenze, entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il conducente, oltre alla denuncia, è stato sanzionato per guida senza patente e per aver trasportato un passeggero senza casco, mentre il passeggero è stato sanzionato per viaggiare senza casco.