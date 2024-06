Gli sparano e lo scaricano giù dall'auto in un lago di sangue: gravissimo

Si sa ancora pochissimo di quanto avvenuto a Bregnano (Como) in zona via Mazzini. I soccorsi sono scattati intorno alle 17.30 di oggi venerdì 28 giugno per un uomo che è stato scaricato da un'auto che poi si è data alla fuga. L'uomo di circa 40 anni era in un lago di sangue davanti a un bar ferito con colpi di pistola. Il 118 è stato chiamato da alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che ora indagano. Il ferito è stato trasportato dall'ambulanza della Croce Azzurra in codice rosso all'ospedale e rischia la vita. Non si esclude che l'evento violento sia avvenuto nei così detti boschi dello spaccio. Articolo in aggiornamento.